تامر حبيب: ياريت شيرين تغني وخلاص وتفكر في كلامها قبل ما تقوله

قال الكاتب والسيناريست تامر حبيب، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب شخصية تلقائية، ولا تفكر في الكلمة قبل أن تقولها ولو لثواني وهذا ما يتسبب لها في الكثير من المشاكل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه في بعض الأحيان يحدث مبالغة في تصدير أخطاء شيرين، ولكنها شخصية انفعالية ومندفعة جدًا وتقول ما تشعر به على الفور سواء كانت على المسرح أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق على واقعة سقوط الفنانة شيرين عيد الوهاب على المسرح، قائلًا: «سقوطها على المسرح أمر طبيعي جدًا الست اتكعبلت وعلقت بطريقة كوميدية لأن دي روح شيرين وطريقة هزارها»-بحسب وصفه.

وأردف أن تأثرها في حفل الموسيقار الراحل محمد الموجي، أمرًا طبيعيا ويحدث لأي فنان خاصًة إن إصابتها بسبب الوقوع على المسرح كانت مؤلمة وآثارها موجودة.

وذكر أن أكثر الأشياء التي أثرت على شيرين عبد الوهاب، هي النجومية والشهرة، معقبًا: «أنا رأيي ياريت شيرين تغني وخلاص».

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد شاركت في إحياء حفل روائع الموجي، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كما شارك عددًا من النجوم في الحفل من بينهم الفنانة أنغام ومي فاورق، إلى جانب بعض المطربين العرب عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، زينة عماد.