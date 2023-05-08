الأسد يشكر تبون على جهوده لاستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، عن شكره وتقديره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على خلفية استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، اليوم الاثنين: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، السيد بشار الأسد، عبّر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها السيد الرئيس من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار".

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس تبون، أعرب لنظيره السوري عن "تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم، وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من استقرار وتنمية".

وكشف البيان عن "الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات، وتحديد برامج عمل مكثف، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين".