وزير الخارجية: الحرب السودانية تؤثر سلبيا على دول الجوار

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن العمل المشترك مُهم من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، والعودة للتفاهمات السلمية، لتحقيق مصالح الشعب السوداني وحجب أي تأثيرات سلبية تقع على دول الجوار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه يجب إعفاء الشعب السوادني من ويلات هذا الصراع والعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، وكذلك عدم انزلاق السودان لمرحلة من الصراع وعدم الاستقرار.

ونوه بضرورة وقف الحرب لمنع أثارها السلبية على الشعب السوادني الشقيق.

وأشار إلى أن الحرب في السودان تأتي بآثار سلبية على دول الجوار خاصةً من النزوح، منوهًا بأن السودان يشهد أزمة إنسانية ولا بد من مراعاتها واستيعاب الأشقاء السودانيين، وضرورة توفير كل سبل الرعاية لهم.

ولفت إلى أن رسالة الرئيس السيسي أكدت على دعم وتوطيد العلاقات مع تشاد في كل المجالات، وضرورة استمرار العمل المشترك لاستكشاف مواضع التعاون التي تعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى أنه لابد من توفر كل وسائل مواجهة التحديات القائمة لدى تشاد ، وتحقيق الاستقرار حتى يكون التركيز على مزيد من التعاون الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية المصري أن العلاقات مع السودان تقوم على قاعدة راسخة من العلاقات الممتدة التاريخية والشعور المتبادل.





