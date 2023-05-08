مهاتير محمد: تصرفات واشنطن المناهضة لموسكو تدفع البشرية نحو حرب عالمية

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، إن السلطات الأمريكية تدفع البشرية نحو حرب عالمية من خلال المساهمة في ظهور كتلتين عدائيتين.



وقال مهاتير البالغ من العمر97 عاما، في مقابلة مع صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، "ستحاول الولايات المتحدة إقناع دول أخرى بالانضمام إلى العمل ضد روسيا، كما سيتعين على روسيا إيجاد دول صديقة تدعمها"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.



وأضاف مهاتير "ستكون هناك مواجهة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. وسيتصاعد هذا الأمر ليصبح حربا عالمية".



وقال مهاتير إن الصراع في أوكرانيا، الذي أثاره الغرب، قد أثر بالفعل على العالم بأسره.



وأضاف مهاتير أن الوضع المعقد أدى إلى زيادة الإنفاق على السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، مما أثر سلبا على شحنات الحبوب.



وقال مهاتير "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي استفزاز. وفي الواقع، إذا لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو، أعتقد أن روسيا ستشعر بتهديد أقل ولن تكون هناك مواجهة. ولكن بمجرد بدء العملية، ستتخذ روسيا إجراءات استباقية".



وأضاف مهاتير أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الروسي الأوكراني، لأن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف. ومع ذلك فإن المواجهة مع روسيا تضر بالدول الأعضاء في الناتو بشكل كبير.



وقال مهاتير "في النهاية، سيتعين على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى تسوية ما. ومن الأفضل لهما التحدث مع كل منهما الآخر، والمناقشة، والتفاوض".