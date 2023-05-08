الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف في إفريقيا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة بذل جهود سريعة ومعززة لإنهاء حلقة العنف المزمنة في منطقة البحيرات الكبرى الغنية بالموارد الطبيعية في أفريقيا.

وأضاف الأمين العام: "لقد حان الوقت لإنهاء العنف، في الوقت الذي تعاني فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية -إحدى دول الحوض- من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال عنف جنسي ترتكبها أكثر من 100 جماعة مسلحة.

وأشار إلى أنه منذ عودة ظهور الحركات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2021، فر أكثر من 500 ألف شخص من العنف، مما أثار أيضاً مخاوف بشأن الوضع الأمني الحالي "المقلق للغاية".

وحذر غوتيريش من أن "الأزمة الحالية تظهر أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به" مضيفاً أن العنف المستمر يهدد الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية.

وفي دعوة وجهها للجماعات المسلحة، قال الأمين العام: "ألقوا أسلحتكم على الفور وانضموا إلى عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج".

وأكد على ضرورة تركيز الجهود الآن على بناء أسس للحوار بين الأطراف لتحديد حلول مستدامة للخلافات، وإنهاء إفلات مرتكبي الجرائم العابرة للحدود من العقاب، وتعزيز السلام بشكل شامل.

وشدد غوتيريش على وجوب سماع أصوات النساء والشباب والمشردين بشكل كامل في جميع العمليات السياسية والأمنية والقضائية لإحلال السلام المستدام.

وأشار الأمين العام إلى أن المنطقة تمتاز بوفرة مواردها الطبيعية وثقافتها الغنية، وقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي موطن لثاني أكبر غابة مطيرة في العالم، حيث تمثل 10 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي.