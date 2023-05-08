الاتحاد الأوروبي يلغي حفلا دبلوماسيا في إسرائيل اعتراضا على مشاركة بن غفير



أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلغاء فعاليات حفل "يوم أوروبا" على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ممثلا عنها في الحدث.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، في بيان لها، إن "وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، يتطلع للاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من مايو الجاري كما يفعل كل عام. للأسف اضطررنا هذا العام لإلغاء الحفل الدبلوماسي لأننا لا نريد أن نوفر منصة لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان: "مع ذلك، سيتم الحفاظ على يوم أوروبا الذي يعد حدثا ثقافيا للشعب الإسرائيلي، من أجل الاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، "رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، للمشاركة في يوم أوروبا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".

وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه"، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

من جهته، علق وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، على "رفض الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمشاركة في يوم أوروبا".

وقال كوهين، في تصريحات نقلتها القناة 7 الإسرائيلية، في رده على سؤال حول تمثيل الوزير بن غفير في حدث "يوم أوروبا"، إن "أي وزير في الحكومة يمكنه حضور أي حدث وطني".

وذكر أنه "من المفترض أن يأتي بن غفير إلى الحدث كممثل للحكومة الإسرائيلية، وأتوقع منه أن يتحدث بأسلوب فخم".