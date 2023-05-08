كييف تنتقد ألمانيا لعدم تقديم تقدير كاف لأوكرانيين سقطوا في الحرب العالمية

اتهم نائب وزير الخارجية الأوكراني أندري ميلنيك، ألمانيا لعدم إظهار التقدير الكافي للأوكرانيين الذين سقطوا إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك في تصريحات بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والسبعين على استسلام ألمانيا النازية في عام 1945.

وقال ميلنيك، الذي سبق أن شغل منصب السفير الأوكراني لدى ألمانيا: "تكاد لا ترى كلمة أوكرانيا في الكتب المدرسية في ألمانيا عن سنوات الحرب".

ويشتكي مسئولون أوكرانيون مرارا وتكرارا من أن التركيز ينصب دائما على روسيا تقريبا، عندما يتم الحديث عن الضحايا السوفييت، والإنجازات العسكرية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ميلنيك في تصريحات للتليفزيون الأوكراني، أنه رغم أن عشرة ملايين أوكراني لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، لكن لا أحد تقريبا في ألمانيا يعرف شيئا عن هؤلاء الضحايا.

ودعا إلى إقامة نصب تذكاري منفصل للضحايا الأوكرانيين بوسط مدينة برلين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد تحدث مؤخرا عن مقتل 8 ملايين أوكراني في الفترة بين عامي 1939 و1945.