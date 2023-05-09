رئيس مجموعة فاجنر الروسية: بدأنا نتلقى ذخيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الإثنين، إن البيانات الأولية أفادت بأن قواته بدأت تتلقي الذخيرة التي تحتاجها لمواصلة زحفها للسيطرة على مدينة باخموت المحاصرة منذ فترة طويلة بشرق أوكرانيا.

وقال يفجيني بريجوجين في رسالة صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "تقدمت المجموعات اليوم لمسافة أقصاها 130 مترا.. القتال العنيف مستمر لكن المجموعات تواصل التقدم".

وأضاف "وفقا للبيانات الأولية، بدأنا نتلقى الذخيرة. لم نرها (بعد) في الممارسة العملية"، بحسب وكالة رويترز.

وقال بريجوجين إن وجود القوات الأوكرانية محصور في منطقة تقارب مساحتها 2.36 كيلومتر مربع في البلدة.

وتتعرض باخموت للهجوم الروسي منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث تقود فاجنر محاولات متكررة للتقدم في المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب.

وتعهد القادة الأوكرانيون بالاحتفاظ بالسيطرة على المدينة على الرغم من حملة روسية لانتزاعها قبل أو خلال عطلة يوم النصر الذي تحتفل به روسيا يوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى هزيمة ألمانيا النازية.

وهدد بريجوجين الأسبوع الماضي بسحب قواته إذا لم تحصل على الذخيرة التي تحتاجها، لكنه سحب التهديد لاحقا.