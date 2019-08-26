تامر أمين يعلق على فوز الأهلي بالسوبر: إيه علاقة كرامة الزمالك بمشاركة كهربا؟

قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإمارتية أبوظبي، كاشفة للعديد من الأمور.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن المباراة حققت مكاسب للعديد من الأطراف، أولهم النادي الأهلي الذي كسب – بخلاف الماديات - مجدًا أدبيًا وتاريخيًا جديدًا.

وأشار إلى أن «الأهلي كسب ثقة كبيرة ودفعة معنوية كبيرة جدًا، قبل خوض مباراة نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي».

وأوضح أن بيراميدز اكتسب خبرة لعب المباريات النهائية، والتي يفتقدها بشكل كبير، مؤكدًا أنه يمتلك كل مقومات «النادي البطل»، وكل الإمكانيات المالية والفنية التي تساعده على المنافسة في البطولات المحلية والإقليمية.

ولفت إلى أن بيراميدز كسب احترام الجميع؛ لأنه اشترك بمباراة السوبر، مضيفًا: «الأمر جعل صورة الاحتفالية حلوة، وظهور السوبر المحلي المصري في أحسن صورة».

وذكر أن «بيراميدز كسب احترام الناس بسبب الأداء»، معقبًا: «اتحاد الكرة (رغم تحفظي عليه) حقق مكاسب، لأن بيراميدز أنقذه وأنقذ ماء وجهه».

وأشاد بالتنظيم الإماراتي لمباراة السوبر، قائلًا: «شابوه وبرافو، تنظيم ولا أجمل واستقبال ولا أروع وإدارة ولا أنظم مثل الساعة، لا مجال للخطأ والتشوهات والفساد، مش عاوزين نلقح كلام، لكن ربنا يكرمكم ويزيدكم باللي أنتم فيه، مش فلوس، ولكن إدارة وانضباط واحترافية وعمل وتخطيط ووجاهة»، بحسب تعبيره.

وتساءل عما إذا كان قرار الزمالك بالانسحاب الأصوب في تلك الحالة، موضحًا أن البعض يرى بأن الانسحاب يحفظ كرامة القلعة البيضاء.

وتساءل: «إيه علاقة الكرامة؟ هي مشاركة كهربا لها علاقة بكرامة الأهلي أو الزمالك؟ لا أجد الرابط، وفي رأيي لو شارك الزمالك لعل وعسى رجع بالبطولة، هل في حاجة في الكرة اسمها مباراة مضمونة 100%؟ هناك 90 دقيقة بها مجال للحظ والتوفيق، وفي رأيي الزمالك خسر فرصة الفوز بلقب سهل».