 الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب في ولاية كيرالا إلى عشرين قتيلا - بوابة الشروق
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الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب في ولاية كيرالا إلى عشرين قتيلا

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 9:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 9:07 ص
ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب كان يحمل ثلاثين شخصا وغرق بالقرب من شاطئ "توفالثيرام" في منطقة مالابورام بولاية كيرالا مساء الأحد إلى عشرين قتيلا بينهم نساء وأطفال، وفقا لحكومة الولاية.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا عن وزير الرياضة في كيرالا "في عبد الرحمن" قوله إنه تم تأكيد مقتل عشرين شخصا بناء على البيانات الواردة من مختلف المستشفيات التي استقبلت من تم انتشالهم من المياه ومن داخل القارب.

وأوضح عبد الرحمن، أن هناك أربعة أشخاص في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى كوتاكال، مضيفا أن سبب انقلاب القارب لم يتضح بعد وأن الشرطة ستحقق في الحادث.

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