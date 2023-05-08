محادثات أممية في جدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان

يستأنف مفوض الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، في مدينة جدة السعودية مناقشاته مع مسئولين سعوديين وممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذين يتفاوضون أيضا بشأن الاتفاق على هدنة جديدة لوقف الاقتتال العنيف بينهما الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في الرياض إن "جريفيث سيركز خلال لقاءاته على بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان".

كان المسئول الأممي قد دعا الأربعاء الماضي إلى تقديم "التزامات محددة" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج المدنيين من مرمى النيران.