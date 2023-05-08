تقارير: ميسي ينتظر «العفو» من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، ينتظر العفو من ناديه بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية دون سابق إنذار.

وكان ليونيل ميسي قد توجه إلى السعودية دون الحصول على إذن مسبق من النادي، مما تسبب في إثارة غضب مسؤولي باريس سان جيرمان.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان قرارًا بمعاقبة ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين، كما أنه لن يحصل على راتب في الفترة نفسها.

ونشر ليونيل ميسي، يوم الجمعة الماضي، فيديو وهو يقدم اعتذارًا رسميًا لـ باريس سان جيرمان عن تصرفه، ورغم ذلك لم يكن هناك أي رد فعل من النادي حتى الآن.

وقال ميسي في الفيديو: «أنتظر ما سيقرره النادي»، وفتح الباب أمام المصالحة مع الباريسيين.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه كان من المتوقع رد فعل من باريس سان جيرمان تجاه اعتذار ميسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتابعت الصحيفة أنه في حال عدم إلغاء عقوبة ميسي، فإنه سيواصل الغياب حتى عن مباراة الأسبوع المقبل ضد أجاكسيو، وستكون عودته أمام أوكسير في 21 مايو الجاري.