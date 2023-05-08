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إيران ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

طهران - د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:46 ص
رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، هنأ كنعاني سوريا حكومة وشعبا لنجاحها في تبوؤ موقعها ومقعدها من جديد في جامعة الدول العربية.

وقال كنعاني إن "حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر فيما بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار والسلام الشامل، ومن شأنه توفير الأرضية للحد من التدخلات الأجنبية في قضايا المنطقة، وإن إيران ترحب بمثل بهذا النهج".

كان وزراء خارجية الدول العربية قد وافقوا في اجتماعهم الاستثنائي، الذي عُقد أمس الأحد، على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

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