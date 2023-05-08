وزيرة الدولة الألمانية للثقافة: 8 مايو إشارة مهمة على الصعيد الدولي

أعربت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت، عن اعتقادها بأن يوم الثامن من مايو (الذي يوافق ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945) يمثل إشارة مهمة على الصعيد الدولي.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الاثنين أن " الثامن من مايو هو تعبر عن العمل اليومي من أجل السلام والحرية والديمقراطية وتقرير المصير في أوروبا المشتركة والموحدة".

كانت الحرب العالمية الثانية في أوروبا انتهت باستسلام جيش ألمانيا النازية لقوات الحلفاء.

وأضافت روت أن "هذا التاريخ المهم لنصر الحلفاء يعني نهاية الحرب العدوان والإبادة التي بدأتها ألمانيا والتي تسببت في معاناة ودمار لا حد لهما في كل أنحاء أوروبا، كما أنه يعني نهاية الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الهولوكوست والتي لا تزال ألمانيا تتحمل المسؤولية عنها حتى اليوم".

في الوقت نفسه، تحدثت روت عن الحرب الروسية على أوكرانيا وقالت إن "الناس يفقدون بسببها حياتهم وأحباءهم ومنازلهم، وتحاول روسيا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن تنتزع منهم مجمل ثقافتهم الخاصة بهم، ويسيء بوتين ذكرى الثامن من مايو بأسوأ شكل للترويج لهذه الحرب الإجرامية"، وطالبت بالتصدي لذلك.