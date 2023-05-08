السفارة الروسية ترحب بعودة سوريا لمقعدها الدائم بجامعة الدول العربية

رحبت السفارة الروسية بالقاهرة بالقرار الذي تم اتخاذه، اليوم الأحد، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جمهورية مصر العربية، باستعادة سوريا العضوية الكاملة وعودتها إلى مقعدها الدائم.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان لها: "نرحب بالقرار، الذي تم اتخاذه اليوم الأحد في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، لاستعادة العضوية الكاملة لسوريا في الجامعة الموقرة".

وأشارت السفارة -في بيانها- إلى إن روسيا دائما تتخذ موقفا من ترسيخ وتوحيد صفوف الأمة العربية الصديقة لنا تقليديا.

وأضافت: "نحن مقتنعون أن عودة دمشق إلى المجتمع العربي ستسهم مساهمة كبيرة في التغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة،وفي مواصلة تعزيز دور جامعة الدول العربية في الشئون الدولية".