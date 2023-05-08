 السجن المؤبد لـ4 أشخاص قتلوا شخصا بسبب خصومة ثأرية في سوهاج - بوابة الشروق
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السجن المؤبد لـ4 أشخاص قتلوا شخصا بسبب خصومة ثأرية في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 9:43 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 9:43 م
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد مما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بقتل وشروع في قتل وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتهما بمركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "م،ح"، "أ،ع"، "أ،أ"، "ح،أ" تهمة قتل المجني عليه "ح،أ" عمداً مع سبق الاصرار والترصد وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مطلقين صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله، مع شروع في قتل الطفل "م،أ" عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم فيه.

تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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