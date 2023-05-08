راكوف تشيستوخوفا يتوج بالدوري البولندي للمرة الأولى في تاريخه

أصبح فريق راكوف تشيستوخوفا أحدث المنضمين لقائمة المتوجين بلقب الدوري البولندي، بعدما حصل على البطولة للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، وذلك بعد 4 مواسم فقط من صعوده للمسابقة.

وفاز راكوف بالبطولة رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه كورونا كايلسي، مساء الأحد، في المرحلة الـ31 للمسابقة، مستفيدا من هزيمة ملاحقه المباشر ليجيا وارسو 1 / 2 أمام مضيفه بوجون شتشتين بنفس المرحلة.

وكان النادي الواقع في جنوب بولندا توج بكأس بولندا وحصل على وصافة الدوري البولندي في الموسمين الماضيين.

ويمتلك راكوف في جعبته 71 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة على ليجيا وارسو، صاحب المركز الثاني، ليحسم تتويجه بالبطولة رسميا مبكرا قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

ورغم ذلك، لن يتمكن راكوف من الفوز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) خلال الموسم الحالي، بعدما فشل في الحصول على كأس بولندا هذا الموسم بخسارته أمام ليجيا وارسو بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الحالي.