تُؤج الأمير تشارلز الثالث، يوم السبت ليصبح ملكا على بريطانيا، في موكب مهيب، بعدما ورث التاج الملكي عقب وفاة أمه الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي.

وظهر الملك البريطاني تشارلز ممسكا بكرة ذهبية وصولجانان، خلال حفل تتويجه، وهم يعتبروا رموزا ملكية تسلم لملك بريطانيا خلال التتويج.

وطغت الخيول على جزء كبير من مشهد تتويج الملك، عندما جلس الملك البريطاني تشارلز الثالث داخل عربتان ملكيتان تجرهما الخيول، خلال موكب تتويجه بالإضافة للقوات التي امتطت الخيول أيضا بأعداد كبير.

* 15 بلد يحكمها الملك البريطاني تشارلز

بحسب سكاي نيوز عربية، بدأت الملكة إليزابيث الثانية حياتها الملكية قائدة لـ32 دولة تابعة للتاج الملكي، "كمناطق استعمارية"، لكن 17 دولة عزلتها من المنصب على مدار 70 عاما حكمت فيها، ليتبقى 15 دولة فقط فقط من دول الكومنولث تتبع للتاج البريطاني حتة الان.

لذا سيكون الملك الجديد تشارلز الثالث، قائدا لـ15 دولة في مجموعة الكومنولث.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير سابق، إن الملكة الراحلة كانت في وقت ما تمثل رأس الدولة المعترف بها في جميع دول الكومنولث، وحكمتها بنفس الطريقة التي تحكم بها المملكة المتحدة.

إلى ذلك دائما ما كانت تؤكد الملكة الراحلة على دعمها أي قرارات تتخذها دول الكومنولث للتحول إلى الجمهورية والتخلي عن الملكية، في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا عدة نقاشات بشأن ذلك.

وساهمت دول الكومنولث في استقرار كبير لبريطانيا على مدار العقود السبعة، بعدما استطاعت حشد الدعم للملكية رغم ما عانته أسرتها من اضطراب وما أحاط بها من بلبلة.

ومن غير المعروف كيف سيتصرف الملك الجديد كملك على دول الكومنولث، لكنه صرّح في وقت سابق من هذا العام أن هذه الدول حرة في التخلي عن الملكية.

كما أعرب الملك الجديد عن "حزنه لماضي بريطانيا الاستعماري"، خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة قادة منظمة الكومونولث، العام الماضي، في كيجالي.

ويلعب الملك في هذه الدول دورا رمزي في الحكم بحسبث يمثل راس الدولة وليس رأس الحكومة.

وقد يتقلص عدد دول الكومنولث خلال فترة حكم الملك تشارلز، بعدما استقلت باربادوس عن التاج الملكي السنة الماضية.

* البلاد التي يحكمها ملك بريطانيا "التاج البريطاني":

• المملكة المتحدة

• أستراليا

. كندا

. نيوزيلندا

. أنتيجوا

. بربودا

. جزر الباهاما

. بليز

. جرينادا

. جامايكا

. بابوا غينيا الجديدة

. سانت لوسيا

. جزر سليمان

. سانت كيتس ونيفيس

. سانت فنسنت

. جزر جرينادين