الأمم المتحدة: 274 رجلا و58 امرأة تعرضوا لعقوبة الجلد في أفغانستان خلال 6 أشهر

خلص تقرير جديد للأمم المتحدة اليوم الاثنين ،أن ما لا يقل عن 274 رجلا و58 امرأة وصبيين تعرضوا لعقوبة الجلد علنا خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضح التقرير أن أغلبية المدانيين عوقبوا لارتكابهم جرائم تشمل إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، والهروب من المنزل، والسرقة، والمثلية، وتناول الكحوليات، والتزوير، وتهريب المخدرات.

وتتألف العقوبات بوجه عام من 30 إلى 29 جلدة لكل شخص مدان.

وبالإضافة لذلك، سجلت الأمم المتحدة واقعة إعدام بموافقة قضائية، تم تنفيذها علنا وفي حضور مسئولين بارزين في ديسمبر الماضي. وكان الشخص المدان قد أدين بالطعن وقتل رجلا خلال عام 2017.

وقالت فيونار فرازير، رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: "العقوبة بالجلد تمثل انتهاكا للمعاهدة ضد التعذيب ويجب وقفها. الأمم المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام وتشجع السلطات الفعلية لإقرار وقف فوري لعمليات الإعدام".

وقالت وزارة الخارجية التابعة لطالبان ردا على تقرير الأمم المتحدة في خطاب إنه تم معاقبة المدانين بناء على القانون الجنائي الإسلامي، مضيفة أن هناك حاجة للعقوبات لضمان بيئة آمنة وسالمة للناس.