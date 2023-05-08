ألغت سلطات الطيران المدني، اليوم الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي، رحلات البالون الطائر بالأقصر، ومنعتها من الطيران والخروج من أرض مطار البر الغربي في الأقصر؛ بسبب سرعة الرياح التي تسببت في انعدام الرؤية لدى الطيارين.

وقال مصدر مسئول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إنه تقرر إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر وانعدام الرؤية، وزيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن طياري البالون أطلقو اليوم أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع، بجانب ضعف الرؤية في السماء، وهما عاملان كانا سيؤديان إلى تعدي الحد المسموح به في الارتفاع.

وتابع: "زيادة سرعة الرياح سيؤدي إلى دفع البالونات في الهواء ناحية مطار الأقصر في البر الشرقي، واختراق حرم المطار، مما يمثل خطرا وتهديدا على حركة الطيران والملاحة الجوية ويهدد سلامة الركاب".