 الاتحاد الدولي لليد: الأهلي يحقق السوبر الإفريقي الثالث ويتأهل لمونديال الأندية - بوابة الشروق
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الاتحاد الدولي لليد: الأهلي يحقق السوبر الإفريقي الثالث ويتأهل لمونديال الأندية

علي البحيري
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 3:44 م

سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي وتأهله إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في السعودية .

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-24 في النهائي بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة ليتوج بالسوبر الإفريقي .

وقال موقع الاتحاد الدولي أن الأهلي بقيادة نجمه علي زين المعار من دينامو بوخارست الروماني حقق السوبر الإفريقي الثالث في تاريخه والثاني على التوالي بفوز كبير على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي.

وأضاف الموقع أن الأهلي نجح في تحقيق لقبه الثالث ليأتي في المركز الثالث خلف الزمالك صاحب السبع ألقاب ومولودية الجزائر صاحب التسع ألقاب .

وتابع التقرير أن هذا اللقب هو السادس على التوالي للأندية المصرية والتي تفوقت في إجمالي ألقاب السوبر الإفريقي برصيد 10 ألقاب مقابل 9 للجزائر .

واختتم التقرير أن الأهلي بقيادة مدربه الإسباني ديفيد ديفيز سيشارك للعام الثاني على التوالي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في السعودية في شهر نوفمبر المقبل .


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