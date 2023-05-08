التعاون الاقتصادي والتنمية تطالب ألمانيا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف المناخ

طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ألمانيا بالعمل بشكل أكثر طموحا حتى تصبح محايدة لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2045.



وخلال تسليم تقرير التدقيق الاقتصادي والبيئي للمنظمة، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في برلين اليوم الاثنين :"كنا بطيئين للغاية في حماية المناخ في الماضي. يجب علينا تعويض هذا التأخر بشكل حازم الآن".



وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس:" لا يمكن لنا أن نحقق حياد الغازات الدفيئة بحلول عام 2045 إلا إذا تحركنا في الوقت المناسب وبشكل متواصل".



ودعت المنظمة الحكومة الألمانية إلى المسارعة بتنفيذ تدابير المناخ الحالية واللجوء إلى تدابير جديدة ولاسيما في القطاعات التي لم تحقق أهدافها، ونوه الخبراء إلى أن قطاع النقل على وجه الخصوص يحتاج إلى هذه التدابير الجديدة.



وطالبت المنظمة بضخ المزيد من الاستثمارات العامة في النقل بالسكك الحديدية وتحسين ربط المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة بالمراكز الحضرية.