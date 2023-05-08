 التعاون الاقتصادي والتنمية تطالب ألمانيا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف المناخ - بوابة الشروق
الإثنين 8 مايو 2023 7:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

التعاون الاقتصادي والتنمية تطالب ألمانيا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف المناخ

برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 7:34 م
طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ألمانيا بالعمل بشكل أكثر طموحا حتى تصبح محايدة لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2045.

وخلال تسليم تقرير التدقيق الاقتصادي والبيئي للمنظمة، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في برلين اليوم الاثنين :"كنا بطيئين للغاية في حماية المناخ في الماضي. يجب علينا تعويض هذا التأخر بشكل حازم الآن".

وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس:" لا يمكن لنا أن نحقق حياد الغازات الدفيئة بحلول عام 2045 إلا إذا تحركنا في الوقت المناسب وبشكل متواصل".

ودعت المنظمة الحكومة الألمانية إلى المسارعة بتنفيذ تدابير المناخ الحالية واللجوء إلى تدابير جديدة ولاسيما في القطاعات التي لم تحقق أهدافها، ونوه الخبراء إلى أن قطاع النقل على وجه الخصوص يحتاج إلى هذه التدابير الجديدة.

وطالبت المنظمة بضخ المزيد من الاستثمارات العامة في النقل بالسكك الحديدية وتحسين ربط المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة بالمراكز الحضرية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك