 البرهان: سنمضي في أي مبادرات تساعد على وقف النزيف وإعادة الحياة إلى طبيعتها - بوابة الشروق
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البرهان: سنمضي في أي مبادرات تساعد على وقف النزيف وإعادة الحياة إلى طبيعتها

هديل هلال
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 8:52 م

قال القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «الجيش يرحب بالمبادرات الوطنية والإقليمية العربية بشأن الأزمة السودانية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «هي الأقرب لوجداننا وتفهم طبيعة مشكلاتنا ومعالجتها، ولو هناك مبادرات أخرى تساعدنا في وقف النزيف وإعادة الحياة إلى طبيعتها في السودان سنمضي فيها».

وأشار إلى رغبتهم في أن يكون الحوار سوداني في المقام الأول، مضيفًا: «نريد التحاور كسودانيين، الجهات الأخرى تسهل التفاوض، لا نريد إملاء شروط أو فرض أمور معينة، ونعمل على كيفية معالجة شواغل السكان والمواطنين».


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