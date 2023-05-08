يرى محمد صلاح أبو جريشة لاعب النادي الإسماعيلي السابق، أن فريق الكرة يسير في الطريق الصحيح منذ تولي حمزة الجمل القيادة الفنية، موضحًا أن تدهور قطاع الناشئين تسبب في تراجع نتائج الدراويش.

وقال أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي تحسنت نتائجه منذ تولي حمزة الجمل تدريبه، حيث قام بترتيب أوراق الفريق».

وأضاف: «كان هذا سببا في تطور أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، سواء في الدوري أو كأس رابطة الأندية المحترفة».

وأتم: «تدهور قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، كان له أثرا سلبيا على الفريق الأول، ويجب الاهتمام بقطاع الناشئين في جميع الأندية المصرية لأنه نواة المستقبل».