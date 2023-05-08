مصطفى الفقي يكتب: هوامش حول دول الجوار العربي

ندرك جيدًا أن إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا دول رئيسية تشاركنا التاريخ والجغرافيا فى المنطقة

تعد العلاقات المصرية ــ الإيرانية عبر تاريخها الحديث مثالا للتأرجح صعودا وهبوطا وفقا للمتغيرات الداخلية والسياسات الإقليمية، فلقد استيقظ الشرق الإسلامى على مصاهرة بين عرشين هما الأكبر فى المنطقة وقتها، وأعنى بذلك زواج ولى عهد إيران الشيعى المذهب بابنة الملك فؤاد، إذ كان ابنه الجالس على العرش الملك فاروق يجسد عزة ومكانة أهم عرش سنى حينذاك، ولم تكن مسألة الخلاف المذهبى مطروحة فى وقتها، وقد عزز ذلك موافقة الأزهر على تلك المصاهرة ومباركة إمامه الأكبر لها.

وتحكى صفحات التاريخ السياسى والاجتماعى عن مظاهر الاحتفالات التى جرت فى القاهرة وطهران تعبيرا عن الفرحة المشتركة بتلك المصاهرة الملكية، وامتدت الاحتفالات ولياليها الساهرة من القاهرة إلى طهران من دون توقف، والأثاث الملكى يجرى نقله إلى قصر الزوجية فى العاصمة الإيرانية، إنه زفاف أجمل فتيات عصرها الأميرة فوزية سليلة العرش العلوى إلى وريث العرش الإمبراطورى الفارسى.

وعلى الرغم من أن تلك الزيجة بكل ما صاحبها من صخب وضجيج انتهت بعد سنوات قليلة، إذ عادت الأميرة المصرية لبلادها بعد أن رزقت بطفلة واحدة هى الأثر الباقى لتلك المصاهرة الملكية التى جمعت الشعبين المصرى والإيرانى.

وكما أن مصر هى التى قدمت للشاه زوجته الأولى فإنها كانت أيضا ملاذه الأخير حين استقبل الرئيس الراحل أنور السادات طائرة الشاه الوافد إلى أرض الكنانة بعد أن رفضته معظم العواصم مجاملة لثوار إيران وتخوفا من ردود فعلهم، وقد بقى الشاه فى مصر لما يقارب عاما حتى قضى نحبه ليدفن إلى جانب أصهاره من ملوك الأسرة العلوية.

تلك هى مصر التى تستقبل اللاجئين إليها أحياء أو أمواتا، وكان من الطبيعى أن تتدهور العلاقات بين القاهرة وطهران عندما ارتفعت شعارات الجمهورية الإسلامية ووجّه الملالى سهامهم المعادية إلى الرئيس الراحل السادات ونظام حكمه فى القاهرة، وعزز ذلك أن الثورة الإسلامية فى إيران أحدثت فجوة كبيرة بين بلادها فى جانب والدول الغربية عموما فى جانب آخر، واحتدم الصراع الذى لا نزال نشهد تداعياته حتى اليوم، إذ دخلت الدولة العبرية على الخط وأصبحت إسرائيل هى الخصم الأول للجمهورية الإيرانية حاليا وهى الداعية إلى توجيه ضربات إجهازية عليها قبل أن تتوصل بالكامل إلى التخصيب المطلوب لصنع قنبلة نووية تسمح لإيران بدخول النادى النووى الذى سبقتها إليه دول أخرى فى غرب آسيا، وفى مقدمها إسرائيل والهند وباكستان.

واكتفت القاهرة بتمثيل دبلوماسى مناسب، إذ يترأس بعثة رئاسة المصالح المصرية فى طهران سفير مصرى لكن من دون أن تكون له تسميات السفير وصلاحياته مثلما هو الأمر فى الظروف الطبيعية.

وخلال زيارتى إلى إيران عام 2000 ممثلا للبرلمان المصرى فى مؤتمر نصرة الشعب الفلسطينى الذى انعقد حينذاك فى طهران، راعنى كثيرا الاهتمام البالغ بالمبعوث المصرى والحفاوة الواضحة التى كانت تتردد فى كل المجالس التى حضرتها وتشير بقوة إلى العلاقات التاريخية الراسخة بين الأمتين المصرية والفارسية، وكان مضيفى هو السيد محمد على أبطحى أحد نواب رئيس الجمهورية، وقد عقدنا اجتماعا وافق فيه الجانب الإيرانى على تغيير اسم الشارع الذى كان يحمل صورة كبيرة للإسلامبولى أحد قتلة الرئيس الراحل السادات وهو يرفع المصحف الشريف ويردد «أنا الذى قتلت الفرعون».

وبعد أن استقر الاتفاق بيننا على رفع اسم من اغتال السادات، واقترحت عليهم يومها تسمية الشارع باسم شيخ الأزهر الراحل الإمام محمود شلتوت، داعية التقارب بين المذاهب الإسلامية والذى بارك التعبد بالمذهب الشيعى الإثنا عشرى واعتبره موازيا للتعبد بالمذهب السنى الأشعرى، وأضفت أنه إذا كنتم لا تريدون اسم شخص فإننى أقترح أن يكون الاسم هو شارع التقريب بين المذاهب الإسلامية، لكن ما إن عدنا للقاهرة حتى اكتشفنا أن الجانب الإيرانى وافق على تغيير اسم الشارع فقط مع بقاء الصورة الضخمة كما هى رمزا لاغتيال زعيم عربى مسلم مهما كانت الاختلافات معه فكرية أو سياسية أو مذهبية.

واستمر الحال كذلك طوال عصر الرئيس الراحل مبارك، بل إننى أتذكر الآن جيدا أن وزير الخارجية الأسبق أحمد ماهر السيد، وقد كان واحدا من ألمع المثقفين المصريين، أبلغنى ذات صباح فى مطلع هذا القرن بأن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران ستستأنف خلال أيام قليلة، وما هى إلا ساعات معدودة حتى صدر تصريح من أحد الملالى فى طهران يقول فيه إن الشيطان الأكبر يتمثل فى الولايات المتحدة الأمريكية ومؤيدى سياساتها، وعند ذلك التصريح توقفت كل الجهود المخلصة والأمانى الصادقة الساعية إلى رأب الصدع وتوحيد الكلمة بين مصر وإيران.

هذه صفحات مطوية من تاريخ العلاقات المصرية ــ الإيرانية، بخاصة أن رئيس جمهورية إيران السابق أحمدى نجاد زار مصر فى سنة حكم «الإخوان» ولم يلق الترحيب اللازم من مؤسسة الأزهر الشريف وإن سعى إلى المزارات المقدسة فى رحاب السيدة زينب وسيدنا الحسين، وهو ما يكشف عن أهمية مصر الدينية لدى الشعب الإيرانى، ومصر التى فتحت الأبواب والنوافذ أمام كل الدول الشقيقة والصديقة لم تشارك بفاعلية فى تجمع يعادى إيران، لكنها اكتفت دائما بدعوة النظام القائم هناك إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول وترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر.

إن علاقات العرب بدول الجوار هى علاقات ذات تأثير كبير وأهمية قصوى، حتى إن الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى كان يفكر فى صيغة للتعامل مع دول الجوار العربى باعتبارها منتسبة فى الجامعة العربية، لأن الشرق الأوسط لا يقف عند حدود العروبة وحدها بل يتجاوز ذلك إلى احتواء قوميات أخرى وشعوب مجاورة، ولا نفترض فيهم أنهم ملائكة يعشقون العالم العربى ويحترمون حقوقه، ولكننا نعتبر وجودهم التاريخى أمرا حتميا يفرض علينا الوعى الدائم والسعى المشترك إلى إقامة الجسور مع تلك الدول، والتمسك بثوابت القضايا العربية وفى مقدمها القضية الفلسطينية وغيرها من أساسات العمل العربى المشترك.

ونحن ندرك جيدا أن إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا هى دول رئيسة تشاركنا التاريخ والجغرافيا فى المنطقة، ولكننا ندرك فى الوقت ذاته أننا لا نتعصب قوميا ولا ننحاز ضد تلك القوميات مهما كانت الأسباب والظروف.

إننى إذ أكتب اليوم عن هوامش حول دول الجوار العربى فإننى أسعى إلى فتح ملفات إيجابية لبعض المسكوت عنه على الساحة القومية وفى إطار سياسات جامعة الدول العربية الساعية إلى توحيد الصف والالتزام بالحق العربى المشترك، وألتمس فى ذلك رؤية الضوء فى نهاية النفق، فالشرق الأوسط الذى يضم غرب آسيا وشمال أفريقيا ويمتد نظريا إلى أعالى النيل، عانى كثيرا خلال العقود الأخيرة وحان الوقت لأن تكون هناك منظومة مشتركة للتعاون البنّاء بين دول المنطقة، لأن العالم يتغير بسرعة مذهلة والتحالفات تتساقط والسرعات تتفاوت ويصعب التنبؤ بما هو قادم، على الرغم من الإحساس الدائم بأن التقدم التكنولوجى الكاسح يدخل طرفا فى المعادلة ويجعل القدرة على التنبؤ بما يجرى أمرا محفوفا بالمصاعب، ولا سيما فى ظل المخاوف الشائعة والأوهام المنتشرة حول مستقبل الجنس البشرى على كوكب الأرض.

إن الهوامش التى نكتبها حول دول الجوار العربى هى هوامش تهدف إلى تقوية الأواصر ودعم الصلات، وليست موجهة ضد أحد لكنها سعى نحو التعاون المشترك لإقليم ينعم بالاستقرار والعدالة والسلام.