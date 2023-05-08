جمارك مطار الأقصر الدولى تضبط 10 محاولات لتهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى، بمطار الأقصر الدولى برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير الإدارة من ضبط 10محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقا لبيان مصلحة الجمارك.



أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت، أشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية وأسامة كمال الشافعى في 10 ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه ومحمود صلاح الليثي بإشراف عبدالله مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم.



وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم.





قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي.