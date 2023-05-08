متحدث أمين الجامعة العربية: قرار عودة دمشق إلى مقعدها جزء من عملية سياسية بدأت قبل فترة

قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القرار الصادر بعودة دمشق إلى مقعدها، أمس الأحد، جزء من عملية سياسية بدأت قبل فترة، وتوجت بلقاءات بين عدد من الوزراء العرب في جدة ثم عمّان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، إن 4 وزراء عرب اجتمعوا في عمّان مع وزير خارجية سوريا، وأصدروا بيانًا تضمن محددات والتزامات معينة لها علاقة بمعالجة الأزمة السورية، وتبعاتها فيما يتعلق اللاجئين وتهريب المخدرات والإرهاب.

وأوضح أن «القرار الصادر عن الجامعة أمس، تضمن إشارة إلى بيان عمّان»، لافتًا إلى إنشاء لجنة اتصال مكونة من عدد من الوزراء العرب إضافة إلى الأمين العام، مهمتها متابعة تنفيذ ما ورد في بيان عمّان من التزامات ومحددات لها علاقة بمعالجة الأزمة السورية بجوانبها كافة.

ورفض استخدام كلمة «شروط» في الحديث عن الالتزامات المفروضة على سوريا لعودتها إلى الجامعة العربية، معقبًا: «هناك جملة من الالتزامات، لا أفضل استخدام كلمة شروط، ودمشق عادت بالكامل إلى الجامعة العربية منذ أمس، ولها الحق في استئناف نشاطها ككل الدول».

وذكر أن الالتزامات مفصلة في بيان عمّان ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين، أولها الالتزامات الخاصة بتبعات الأزمة في سوريا كقضايا اللاجئين وتهريب المخدرات والإرهاب، والتي تتطلب انخراطًا من الحكومة لمعالجتها.

ولفت إلى أن المجموعة الثانية من الالتزامات تشمل معالجة جذور الأزمة السورية، التي استمرت 12 عامًا كاملة، مضيفًا: «أزمة كبيرة لها جذور نفهمها جيدًا، وتحتاج معالجة لأسبابها واستمرارها على هذا النحو، وهي في الأصل سياسية».