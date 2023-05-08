العراق: استئناف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل القيارة شمالي بغداد

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الاثنين، استئناف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل القيارة النفطي بمعدل 33 ألف برميل يوميا في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وقال عبد الغني، في تصريح صحفي، إنه تم "استئناف عمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى بطاقة 33 ألف برميل باليوم".

وأضاف "تمت المباشرة بعمليات والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بواسطة الحوضيات (الصهاريج) وحوضيات خطوط السكك الحديد بكمية 30 ألف برميل باليوم، إلى موانئ الصادرات النفطية العراقية شمالي الخليج في محافظة البصرة".

وتابع عبدالغني بالقول تم أيضا "تزويد مصفاة القيارة لتكرير النفط الخام بالمحافظة بكمية 3 آلاف برميل باليوم، وإن هذه الخطوة سوف تحقق إيرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، إلى جانب سعينا لدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، وخصوصا شركة ناقلات النفط العراقية".