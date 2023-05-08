صعدت البورصة المصرية اليوم الاثنين، بصورة ملحوظة، واقتربت مكاسبها من 2.5%، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2.4%، ووصل إلى 17643 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق على انخفاض طفيف أمس الأحد، رغم تقرير مؤسسة فيتش السلبي، والذي خفض التصنيف الائتماني لمصر من بي بلس إلى بي والنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "إن استمرار التداول أعلى مستوى 17175 نقطة، يعزز ارتداد المؤشر، والتي ستكون فرصة جيدة لتخفيف مراكز الشراء بالهامش".

وأضاف: "مستوى المقاومة الثانوي الأول كان يقف عند 17420 نقطة، وقد تجاوزه اليوم، واقترب مجددا من تحقيق القمة التاريخية التالية وهي 18 ألف نقطة".