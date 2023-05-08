قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ اندلاع الأزمة في السودان، صدرت توجيهات رئاسية برفع درجة الاستعداد الصحي لاستقبال السودانيين أو الرعايا الذين يفرون من المعارك أو المصريين العائدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأحد، أن أولى الخطوات التي تم اتخاذها تمثلت في رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف منافذ الدخول سواء برية أو جوية أو بحرية.

وأشار إلى الدعم الفوري لهذه المنافذ بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات بجانب التدريب والتوعية للعاملين هناك في عيادات الحجر الصحي.

وشدد على الاهتمام المكثف في المعابر البرية مثل قسطل وأرقين بجانب موقف كركر، الذي ارتفع فيه عدد العيادات المتنقلة إلى عشر عيادات تتضمن خدمات طبية شاملة بما في ذلك الدعم النفسي والأطفال.

وأفاد بأن إجمالي المترددين على العيادات في مختلف التخصصات من كل الجنسيات سواء المصريين أو السودانيين أو غير ذلك، وصل حتى يوم الأحد، إلى 7796 حالة.

ولفت إلى تكثيف الفرق الطبية العاملة في هذه العيادات، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا مع كل المنظمات مثل الهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف في هذا الصدد.

وأفاد بأن هناك عيادات متخصصة من باطنة وأطفال وجراحة وأسنان وعيادات الدعم النفسي موجودة في المعابر سالفة الذكر، وتقدم الخدمة لكل المترددين.

ونوه بتوفير تطعيمات للأطفال الأقل من 15 سنة كل المنافذ، حيث وصل عدد من تم تطعيمهم إلى 2100 طفل ضد شلل الأطفال و731 طفلا ضد الحصبة والحصبة الألمانية.