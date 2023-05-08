يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 22 18

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 17

العريش 21 17

رفح 22 17

رأس سدر 29 18

نخل 27 13

كاترين 23 10

الطور 30 20

طابا 28 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 15

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 21

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 22

حلايب 28 20

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 20

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

الوادي الجديد 31 20

أبو سمبل 32 20