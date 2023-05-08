 وزير المياه اللبناني يبحث مع نظيره السوري تنفيذ اتفاقيتي نهري العاصي والجنوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير المياه اللبناني يبحث مع نظيره السوري تنفيذ اتفاقيتي نهري العاصي والجنوبي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 1:03 م

بحث وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، مع وزير الموارد المائية السوري تمام رعد؛ تفعيل عمل اللجان الفنيّة المشتركة التي تتابع تطبيق الاتفاقيتين المتعلقتين بنهري العاصي والنهر الكبير الجنوبي.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه المنعقد في العراق.

واتفق الجانبان على استكمال المناقشات في اجتماع قريب للجانبين، وأبدى الوزير فياض أمله الكبير بانعكاس التطورات الإيجابية على الساحة العربية على دول المنطقة كلها وخاصةً لبنان وسوريا والعراق.

على صعيد متصل، التقى فياض وزير الموارد المائية العراقية الدكتور عون عبدالله؛ وجرى استعراض مشكلة الجفاف الشديد الذي يعانيه العراق جراء تدني معدل تدفقات نهري دجلة والفرات، والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة العراقية مع دول المنبع؛ لتطبيق المعايير والمعاهدات الدولية بما يختص بتقاسم الحصص بين الدول.

وأعرب الوزير فياض، عن دعم لبنان للموقف العراقي، معبرا عن أمله في أن تتحوّل المياه العابرة للحدود إلى أداة سلام وتفاهم بين الشعوب.


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