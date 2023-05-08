 نجل وحيد سيف: والدي لم يأخذ حقه كنجم كوميديا وصرف كل فلوسه على مرضه - بوابة الشروق
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نجل وحيد سيف: والدي لم يأخذ حقه كنجم كوميديا وصرف كل فلوسه على مرضه

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 7:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 7:47 ص

تحدث الفنان أشرف سيف، أن والده الفنان الكوميديان الراحل وحيد سيف، نجم غير عادي في مجال الكوميديا، وكان يضحك الجميع على خشبة المسرح ويملك القلوب، موضحا بأنه لم يأخذ حقة كنجم كوميديا.

وتحدث أشرف سيف خلال لقاءه ببرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن والده الراحل قائلا: «للأسف والدي لم يأخذ حقه، وصرف كل فلوسه على مرضه، وزعل جدا إن مفيش حد سأل عليه من زملائه في الوسط الفني، وفي مرضه الأخير كان يبص لصورته مع الرئيس السادات أثناء تكريمه له، ويقوللى كل اللي في الصورة ماتوا ماعدا أنا الحمد لله، وكان يضحكني في عز مرضه».

وأضاف: «أتذكر مرة شاهدت سعاد نصر ميتة من الضحك أمامه على المسرح، وعادل إمام سألوه مين اللى بيضحكك فقال وحيد سيف، وأتذكر مرة أخرى كنت أشاهد مسرحية شارع محمد على مع الجمهور، ولقيت واحدة بتقولي أرجوك سكته أمي عندها القلب وهتموت من كتر الضحك».


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