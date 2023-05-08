 تكليف أيمن حسانين للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات المنيا الجامعية - بوابة الشروق
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تكليف أيمن حسانين للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات المنيا الجامعية

مستشفى المنيا الجامعي
مستشفى المنيا الجامعي
ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 5:12 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 5:12 م

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بتكليف الدكتور أيمن حسانين أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

يأتي القرار في ضوء القواعد واللوائح التنفيذية بقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والقيام بأعمال الإشراف على سير العمل وانتظامه بها من الناحية الفنية والإدارية والمالية، وتنفيذاً للقوانين والقرارات المنظمة لمجلس الجامعة، ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

من جانبه، هنأ فرحات، في الاستمرار بالقيام بأعمال منصبه السابق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، لخدمة الجامعة وتقديم الرعاية الصحية لمواطني محافظة المنيا والمحافظات المجاورة.


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