استقرت أسعار الخضروات وتباينت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 مايو 2023، في سوق العبور للجملة.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:-

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

استقرت أسعار البصل ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 8 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقر سعر الملوخية ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال الصيفي جنيها واحدا ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

ارتفعت أسعار التفاح المصري لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وتراوح سعر البطيخ بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.