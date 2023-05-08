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8 مايو 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
محمد عصام
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:12 ص

استقرت أسعار الخضروات وتباينت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 مايو 2023، في سوق العبور للجملة.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:-

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
استقرت أسعار البصل ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
استقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 8 إلى 12 جنيها.
استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
استقر سعر الملوخية ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال الصيفي جنيها واحدا ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
ارتفعت أسعار التفاح المصري لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وتراوح سعر البطيخ بين 12 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الخوخ البلدي لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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