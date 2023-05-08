الصين: عودة سوريا لعضوية الجامعة تعزز الوحدة العربية

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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الاثنين، بأن الصين ترحب بتجديد مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال وانج ون بين في تصريحات للصحفيين: "ترحب الصين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتهنئها. نعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها، وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من أمس الأحد.

جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر عام 2011، على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد.