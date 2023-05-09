 فرونتكس تعلق الرحلات الجوية البولندية بعد مناورة المقاتلة الروسية - بوابة الشروق
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فرونتكس تعلق الرحلات الجوية البولندية بعد مناورة المقاتلة الروسية

وارسو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:53 م

بعد مناورة اعتراض أثارت جدلا كبيرا من قبل مقاتلة روسية اقتربت بشكل خطير من طائرة بولندية، علقت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" في الوقت الحالي الرحلات الدورية للطائرة البولندية المتضررة.

وأعلنت فرونتكس اليوم الاثنين، أن جميع رحلات الدوريات الأخرى ستستمر كما هو مخطط لها.

وقالت متحدثة باسم حرس الحدود البولندي إن القرار اتخذ بشكل مشترك.

وانتقدت وارسو المناورة في وقت سابق، وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لمحطة "تي في بي" العامة، اليوم الاثنين، إن موسكو تحاول صرف الانتباه عن إخفاقات جيشها في الحرب التي يشنها الكرملين ضد أوكرانيا، وتسعى إلى إقناع الشعب الروسي بهذا النوع من الوقائع.

وقال حرس الحدود البولندي، إن المقاتلة الروسية من طراز "سو-35"، نفذت "مناورات عدوانية وخطيرة".
وفقد طاقم الطائرة البولندية السيطرة على المروحية التوربينية بصورة مؤقتة. وفقدت المروحية ارتفاعها بسبب الاضطرابات التي سببتها المقاتلة النفاثة.


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