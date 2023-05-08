استرداد 51 فدانا و23 قيراطا من أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21 في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية نجحت في إزالة بعض التعديات بالزراعة والمباني على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال محافظ قنا، إن المراكز نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدي عليها من قِبل المواطنين.

وأشار إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعد بالمباني على مساحة 14 ألفا و178 مترا، و50 تعديا بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و23 قيراطا، وإزالة 39 تعديا بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و17 قيراطا.

وأضاف الداودي، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وشدد على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.