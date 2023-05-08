قالت نيفين الحسيني، وزير مفوض نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين، إن مصر استقبلت 60% من النازحين بسبب الأزمة السودانية، مشيرة إلى استضافة 67 ألف سوداني حتى الآن.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية مستمرة في سياستها منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة السودانية، والخاصة باستقبال الأشقاء العرب، وخاصة السودانيين في تلك المحنة.

وأشارت إلى التزام مصر بسياسة عدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين والنازحين، مؤكدة أن «اللاجئين والنازحين لهم مطلق حرية الحركة في مصر بمجرد الدخول».

وأوضحت أن «كل الوزارات نسقت لتقديم الدعم للوافدين من السودان بعد الأزمة»، مستشهدة بتقديم الدعم الصحي عبر توفير اللقاحات والأدوية للأمراض المستعصية والغذاء والدورات الصحية المتنقلة والحافلات لنقل الوافدين.

وذكرت أن الزيارة المخصصة لرؤساء مكاتب مفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي إلى المعابر، تستهدف الوقوف على ما قدمته الحكومة المصرية والهلال الأحمر وكل مؤسسات الدولة والمجتمع من خدمات.

ولفتت إلى أن الزيارة تستهدف بلورة خطة لدعم تلك الجهود من المجتمع الدولي وسد أية فجوات قائمة، مضيفة: «نحاول حشد الدعم الدولي، حتى لا تكون أعباء الاستضافة ملقاة على عاتق الدولة المصرية».

وأكدت استمرار العمل بالنظام القائم في منح التأشيرات للسودانيين، مختتمة: «حدودنا مفتوحة ونستقبلهم والأعداد تزداد، استقبلنا أكبر الأعداد مقارنة بالدول الأخرى، والجالية السودانية تقيم في مصر قبل الأزمة جنبًا إلى جنب المصريين».