إيران تعرب عن استعدادها للتعاون مع سلطنة عمان في مكافحة المخدرات

أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول ومن بينها سلطنة عمان لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء باقري خلال لقائه اليوم الاثنين في مسقط نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وشدد اللواء باقري على ضرورة مكافحة تهريب المخدرات بشكل شامل، وقال: مع إغلاق الحدود الشرقية لإيران تغير مسار التهريب وازداد نشاط عصابات التهريب في البحر. وهذا أمر خطير على كل الدول ومنها سلطنة عمان؛ لذا نحن مستعدون لأي تعاون استخباراتي وعملي مشترك لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة."

وأكد اللواء باقري أن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان يمكن اعتبارها نموذجًا ومثالًا لدول أخرى في المنطقة ، لأن هذا المسار وتوسعه بين بقية دول المنطقة سيساعد في ارساء وتعزيز الأمن في المنطقة.

ووجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الدعوة للمسؤولين العسكريين في سلطنة عمان لزيارة إيران والتعرف على امكانياتها وقدراتها العسكرية في سياق تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء فارس، وصف شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني زيارة اللواء باقري بأنها زيارة استراتيجية، وقال: "يمكن لهذه الزيارة إلى جانب زيارة الرئيس الايراني إلى عمان وزيارة سلطان عمان لإيران في المستقبل القريب أن تلعب دورا هاما في تطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن هناك برامج جيدة وتعاوناً جيداً في مجالات التدريب ونقل الخبرات وإجراء المناورات المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان، مضيفا: "نحن في وزارة الدفاع بسلطنة عمان راغبون جدا في الاستفادة من خبراتكم وإمكانياتكم".

وأكد نائب رئيس الوزراء العماني على ضرورة تحسين مستوى العلاقات العسكرية بين بلاده وإيران في المجال البري مثلما في المجال البحري، واقترح أن يقوم قادة القوات البرية في البلدين بزيارة منطقة ظفار وقال: "لا نشعر بأي قلق من تطور العلاقات بين الجانبين".