قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ 99.9% من المصريين لا يهتمون أبدا بملف المحبوسين احتياطيا.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "الملف ده ميهمش الناس.. لكنه بيهم نسبة محدودة ممكن منشوفهاش.. علشان محدش يوجع دماغنا".

وأشار إلى أن هناك أربعة أمور تهم المواطن، أولها طعامه وحياته المعيشية، وثانيها التعليم، وثالها الصحة، ورابها نقله ومواصلاته، متابعا: "هي دي الحاجات اللي تهم المواطن.. لما يصحى بيشوف هيفطر إيه وهيتحرك إزاي بأسرع وسيلة وحاجات آدمية رخيصة ويروح شغله ويلاقي مستشفى كويسة وعلاجه لو تعب ويعلم ولاده في مدارس كويسة غير مدارسنا زمان".

ولفت إلى أن هذه الأمور هي الشغل الشاغل للـ100 مليون مواطن مصري على مدار الساعة، داعيا من يثيروا ملف الحبس الاحتياطي للحديث عن أوضاع المواطنين.

يُشار إلى أن تصريحات أحمد موسى، تأتي بعد أيام من حديث عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية العربية في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إلى التعامل مع ملف المحبوسين احتياطيا واعتبر أنه آن الأوان لإنهائه.