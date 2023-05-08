ارتفع حجم الواردات المصرية من ماكينات النسيج خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 175.9%، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من آلات وماكينات الحلج والنسيج نحو 26.4 مليون دولار، مقابل 9.6 مليون دولار خلال شهر فبراير عام 2022، بقيمة زيادة بلغت 16.8 مليون دولار، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشهد صناعة الغزل والنسيج في الفترة الأخيرة أولوية كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطة طموحة من جانب الدولة للنهوض بهذا القطاع.

وتبلغ تكلفة تطوير محالج القطن الجديدة نحو مليار جنيه، ضمن مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة تبلغ نحو 23 مليار جنيه، وفقا لتقرير سابق للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وبحسب التقرير، سيتم تطوير 6 محالج لمواكبة المتطلبات العالمية فى نظافة وتتبع الأقطان، كما أنه تم إنشاء 4 محالج مطورة فى الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات خلال عام 2022، كما سيتم إنشاء اثنين آخرين خلال عام 2023.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن، كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

وكان حجم الواردات المصرية من من آلات وماكينات الحلج والنسيج قد ارتفعت بنهاية عام 2021، لتبلغ نحو 125.6 مليون دولار، مقارنة بـ 84.7 مليون دولار بنهاية العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 40.8 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.