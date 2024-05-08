زعيم كوريا الشمالية يرسل رسالة تهنئة إلى بوتين

أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتهنئته ببدء فترة ولايته الخامسة في منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن كيم هنأ بحرارة بوتين مرة أخرى على تنصيبه رئيسا للاتحاد الروسي، وأعرب عن أمنياته له بالنجاح الباهر في عمله من أجل روسيا وشعبها.

وتم تسليم الخطاب إلى روسيا، من خلال السفارة الروسية في بيونجيانج.

وكان كيم، قد أرسل أيضا رسالة تهنئة إلى بوتين في 18 مارس الماضي، عندما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، التي استمرت 3 أيام.

وفي رسالته في مارس، تعهد كيم بالتعاون مع بوتين لتحقيق حقبة جديدة من الصداقة بين الدولتين والمضي قدما في بناء دولة قوية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أدى اليمين الدستورية لتولي المنصب للفترة الخامسة، أمس الثلاثاء في موسكو، بعد شهرين من إعادة انتخابه في تصويت تم اعتباره أنه غير حر أو نزيه على نطاق واسع.

وأدى الرئيس /71 عاما/ اليمين في مراسم بالكرملين في حضور عدة آلاف شخص من بينهم ساسة روس كبار وضيوف آخرين مرموقين.

وحصل بوتين على 87% من الأصوات في انتخابات الرئاسة في مارس، التي شابتها على نطاق واسع مزاعم بالتزوير والإجبار والمخالفات.