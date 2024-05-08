الأونروا: نحو 200 فلسطيني يغادرون مدينة رفح الفلسطينية كل ساعة

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أفادت تقديرات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) بأن نحو 200 فلسطيني يغادرون مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة كل ساعة في أعقاب أمر الإخلاء الصادر عن إسرائيل.

وقالت مديرة الاتصالات في (الأونروا) جولييت توما لوكالة (د.ب.أ) اليوم الأربعاء "إن النزوح مستمر، والسكان يغادرون باتجاه خان يونس والمناطق الوسطى (من قطاع غزة)".

وأضافت توما "ليس من الممكن تقديم عدد إجمالي للنازحين في الوقت الحالي نظرا لعدم استقرار الوضع".

وقال مسؤول بارز في الأونروا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء إن نحو 50 ألف شخص قد غادروا رفح منذ أول أمس الاثنين.

يذكر أن نحو 5ر1 مليون فلسطيني من النازحين داخليا يقيمون حاليا في مدينة رفح الفلسطينية.