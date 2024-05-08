مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يصل إسرائيل اليوم

يصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية: "يصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي أدار محادثات صفقة التبادل في القاهرة والدوحة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت الهيئة أنه "من المرتقب أن يلتقي بيرنز برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي - لم تسمه – قوله: "إذا لم يكن هناك تغيير في مواقف حماس والوسطاء، فإن إسرائيل ستوسع نشاطاتها في رفح (جنوب قطاع غزة)"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن تُستأنف في القاهرة، اليوم الأربعاء، المحادثات حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحماس".

ومساء الثلاثاء، جدد نتنياهو، في كلمة متلفزة التأكيد على رفض تل أبيب لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة "حماس"، الاثنين، مؤكدا تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي القطاع.

ومن جهته، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء الثلاثاء، إن "الكرة باتت الآن في ملعب كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية لإتمام الاتفاق".