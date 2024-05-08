 إصابة عدة أطفال في خاركيف جراء غارات جوية روسية - بوابة الشروق
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إصابة عدة أطفال في خاركيف جراء غارات جوية روسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 8:37 م

أصيب سبعة أشخاص، منهم أربعة قاصرين، في غارات جوية روسية على مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا، وفقا لما أفادت به إحصاءات رسمية.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، أوليه سينيهوبوف، في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام، اليوم الأربعاء، أن فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما قد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وذكر سينيهوبوف في منشوره أن "طفلان، من بين الأطفال الثلاثة، قد أصيبا بجروح خطيرة، ولحقت بالطفل الثالث والفتاة جروح متوسطة"، من جراء إصابة قذيفة إحدى المدارس.

ويُذكر أن إدارة المدينة كانت قد قامت بالفعل بنقل عدة مدارس إلى أماكن تحت الأرض من أجل حماية الأطفال بشكل أفضل أثناء الدراسة.


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