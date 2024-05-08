أكشاك بيع الصحف في إيطاليا تواجه خطر الانقراض

تتراجع أعداد أكشاك الصحف التي تزين المدن الإيطالية على مدار عقود. وفي مطلع القرن العشرين كان لا يزال هناك أكثر من 36 ألفا من هذه الأكشاك في ربوع إيطاليا، واليوم لم يعد يوجد سوى أقل من ثلث هذا العدد.

ويرجع هذا الانخفاض في أعداد أكشاك بيع الصحف التي تعرف في الإيطالية باسم "إديكولا" إلى عدة عوامل، أهمها اختفاء كثير من الصحف المطبوعة أمام زحف الصحافة الرقمية، في إيطاليا كما هو الحال في دول أخرى، وهناك سبب آخر هو تغير أنماط السياحة.

فمن الملاحظ بشكل خاص في روما هذه الأيام، أن العديد من الأنشطة التجارية لم يصمد أمام موجة فصل الشتاء، وليست أكشاك الصحف وحدها هي التي أغلقت أبوابها، بل أيضا بعض متاجر بيع المنتجات الحرفية واليدوية والملابس إلى جانب بعض متاجر البقالة المحلية.

وبدلا من تلك الأنشطة يلاحظ زيادة في حجز الغرف الفندقية عن طريق منصة "أير بي إن بي"، والإقبال على مطاعم البيتزا ومتاجر الهدايا التذكارية من جانب زوار، يحملون حقائب أمتعتهم على ظهورهم أو يدفعونها على عربات بعجل.

وحتى أعداد أكشاك بيع الصحف في جميع أنحاء إيطاليا، البالغة 11 ألفا لا تكشف عن كامل الحقيقة.

وفي روما على وجه الخصوص يتم في كثير من الأماكن، إطلاق اسم إديكولا بشكل خاطئ، على أكشاك أخرى غير المخصصة لبيع الصحف، وهي تشبه الأكشاك التقليدية ولكنها تبيع الآن الهدايا التذكارية.

وأدى تزايد الاطلاع على الأخبار عن طريق المنصات الرقمية، إلى تفاقم تراجع مبيعات الصحف الورقية، خاصة في خارج المدن الكبرى مثل روما وميلانو وفلورنسا.

كما أسهمت جائحة كورونا في انخفاض توزيع الصحف.

وأقيمت مؤخرا حملة للفت الأنظار إلى تراجع نشاط بيع الصحف، عن طريق تنظيم فعالية تحت اسم "ليلة الأكشاك".

عند حلول الليل أضاء كل صاحب كشك الفوانيس أو الشموع على منصاتهم، لجذب الانتباه لأوضاعهم الصعبة، وناشد أصحاب هذا النشاط التجاري الائتلاف الحكومي اليميني إنقاذ الأكشاك من الانقراض.

غير أن المطالبات بالحصول على إعفاءات ضريبية ودعم مالي، لإنقاذ الأكشاك باعتبارها أصولا ثقافية وصلت إلى آذان صماء.