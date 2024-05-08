رئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة غير مسبوق وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، شدد «السوداني» خلال اللقاء على أن «ما يحدث في غزة غير مسبوق، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويرقى لأن يكون إبادة جماعية».

وأشار إلى أن أغلب الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيقاف هذه الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أكد خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز نظامه الديمقراطي، وتمسكه بما تحقق على هذا المسار، استناداً إلى دستوره الذي ينصّ على التعددية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد تغيير النظام، وإنصاف المكونات التي تعرضت إلى القمع والهجمات الإرهابية.

من جانبها، نقلت «زيا»، تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأشارت إلى دور العراق الاستثنائي في المنطقة؛ كونه بلداً ذا نظام ديمقراطي، ويحقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان، والحدّ من ظاهرة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دوره في حفظ السلم بالمنطقة، مشيدةً بما أنجزته الحكومة في تأسيس مجلس أعلى للشباب ومجلس للمرأة.