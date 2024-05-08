نسرين طافش ترد على انتقادات فيديو تيك توك: يارب طاقة سلبية تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم

ردت الفنانة نسرين طافش على الانتقادت التي طالتها بعد ظهورها في فيديو لايف على حسابها بموقع "تيك توك"، واعتبر البعض أن هذا اللايف غرضه استغلال المتابعة في الحصول على الهدايا رغم أنها تحدثت على مدار أكثر من ساعة ونصف عن العديد من الأمور الخاصة بتربية الأطفال والصحة والرياضة وغيرها.

وأكدت طافش أن مقطع الفيديو الذي طلبت فيه الهدايا على سبيل المزح والدعابة أنه كان ضمن سياق موضوع تتحدث فيه، ووضحت أن المتابعين أخذوا جزءًا من هذا المقطع وتركوا ساعتين كاملتين من البث المفيد المبهج الذي به منفعة ووعي.

وكتبت نسرين طافش منشورا من خلال خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بإنستجرام: "من قذارات السوشيال ميديا، أني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف بنقدر نعمل نظاما صحيا بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا".

وتابعت: "وتخلل البث مزاح ككل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين، وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالت لي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟، والتكبيس والمزح طبعا بيعمل جو لأنه بيرفع الريتش لأنه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ".

وأضافت، "بس كمية القذارة ياللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكوا بمزحة عملوها محور البث بتدل على شحاتتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف الناس محترمة وراقية بتسوى راسهم، بالوقت اللي في ناس بتطلع تعمل بث تافه لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم".

واستكملت، "كم أنتم جوعانين ورخيصين، يارب طاقتكم تبقى ترند عليكم واحد واحد، أنتوا كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب وطاقات سلبية راح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم".