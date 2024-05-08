قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه يجب التفرقة بين مصر كدولة صاحبة حدودة وسيادة، وتلك التي تلعب دور الوسيط وتضع في بالها القضية الفلسطينية وهي تتحدث مع الإسرائيليين.

وأضاف خلال برنامجه «كل يوم» عبر شاشة «on»، مساء الأربعاء: «أرضي لا يمسها أحد.. السيادة المصرية لا يمسها أحد، والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر تُحترم».

وتابع: «لو شوفنا اللي بتعمله مصر في سيناء هو كلام كبير جدا.. ما تفعله مصر في سيناء أكبر بكثير من أية اتفاقيات».

وحذّر من أن لجانا تابعة لجماعة الإخوان قال إنها ادعت المساس بالسيادة المصرية، معقبا: «أنا مالي.. ده موضوعك أنت.. أنت فكرك رايح كده.. وحاسبني بالشبر.. شبر أرضي أنا نايم عليه وقواتي موجودة عليه والسيادة موجودة عليه».

ولفت إلى أن الفلسطينيين في مدينة رفح مُطالبون الآن بمقاومة الطيران الإسرائيلي وأن يُغلق معبر رفح، وتصبح كل المساعدات تدخل وفقا للهوى الإسرائيلي، واصفا ذلك بالأمر شديد الصعوبة.

وأكد أبو بكر، أن ما تشهده رفح حاليا لا يمكن أن يتحمله بشر.